Cancún medirá la salud de sus cenotes y lagunas: CICY realizará estudio hídrico por 5 mdp

La calidad del agua en Cancún será sometida a una revisión integral este año con un estudio encabezado por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), que analizará cenotes, lagunas y zonas costeras del municipio de Benito Juárez, en un proyecto estimado en cinco millones de pesos.

El diagnóstico incluirá mediciones en los 26 cenotes incorporados al programa municipal de limpieza, espacios estratégicos por su valor ambiental y turístico. Especialistas del CICY acompañarán a brigadas del gobierno local y voluntarios durante las jornadas de intervención para levantar muestras y generar datos técnicos sobre la condición actual del agua.

Leer más: Sargazo amenaza Semana Santa en QRoo: Semar prevé aumento del 75% y despliega operativo récord

La revisión no se limitará a cavernas y cuerpos subterráneos. También abarcará sistemas lagunares como Nichupté y Bojórquez, además del litoral y las costas, zonas sometidas a presión constante por el crecimiento urbano, la actividad turística y las descargas residuales.

El financiamiento proviene del Derecho de Saneamiento Ambiental, un fondo recaudado con fines específicos para mitigar impactos ecológicos derivados del desarrollo turístico. La administración municipal prevé iniciar los trabajos este mismo mes y contar con resultados hacia finales de año.

Leer más: Playa del Carmen blindan a Portugal y Uruguay: despliegan Plan Kukulkán ante llegada de la Celeste para el Mundial 2026

El director municipal de Ecología, Fernando Haro Salinas, señaló que la información generada permitirá orientar políticas públicas en materia de gestión hídrica. La intención es contar con indicadores actualizados que respalden decisiones sobre saneamiento, infraestructura y control de descargas.

El estudio incluirá además un análisis en distintas zonas urbanas para estimar el porcentaje de conexiones al drenaje, un factor clave para identificar posibles focos de contaminación hacia el manto freático. En una ciudad con crecimiento acelerado como Cancún, la expansión habitacional puede superar la capacidad instalada de servicios si no se monitorea con rigor.

Leer más: Turismo de romance en Quintana Roo crece, pero febrero no es su temporada fuerte

El antecedente más reciente de un análisis similar data de hace aproximadamente cinco años. En ese lapso, las condiciones ambientales y urbanas pueden modificarse de manera significativa, lo que vuelve indispensable actualizar la radiografía hídrica del municipio.

La Península de Yucatán alberga la mayor reserva de agua subterránea del país, un sistema kárstico interconectado que convierte a cada cenote en parte de una red mayor. Evaluar su estado no sólo responde a una agenda ambiental local, sino a la necesidad estratégica de preservar uno de los recursos más sensibles para el desarrollo y la sostenibilidad regional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO