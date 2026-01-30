Cancún se perfila como la sede alterna del Mundial 2026 con las tarifas hoteleras más bajas

Cancún y el Caribe mexicano emergen como uno de los grandes ganadores indirectos del Mundial de Futbol 2026, al ofrecer las tarifas hoteleras más competitivas frente a las ciudades sede donde se disputarán los partidos. Esta ventaja económica, sumada a su conectividad aérea y capacidad instalada, abre una ventana estratégica para captar a miles de aficionados que buscarán vivir la Copa del Mundo sin enfrentar costos desbordados de hospedaje.

El contraste de precios será uno de los factores decisivos para los viajeros. De acuerdo con análisis del sector turístico, las tarifas hoteleras en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían registrar incrementos de entre 300 y hasta 1,000 por ciento durante el Mundial, un escenario que empuja a los aficionados a explorar alternativas dentro del país con mejor relación calidad-precio.

En ese contexto, Cancún y la Riviera Maya destacan como destinos capaces de absorber parte de la demanda mundialista sin trasladar la presión inflacionaria al hospedaje. La región no solo cuenta con una amplia oferta hotelera de todas las gamas, sino que mantiene precios más estables frente a la sobreoferta temporal que enfrentarán las ciudades sede.

Las plataformas de viaje ya se preparan para este comportamiento del mercado. Expedia anticipa que una parte relevante del tráfico de búsquedas relacionadas con el Mundial se desviará hacia destinos turísticos fuera de las sedes oficiales, lo que dará visibilidad a ciudades como Cancún. La estrategia apunta a incentivar estancias más largas y viajes combinados que integren futbol y turismo de playa.

A este atractivo se suma un elemento simbólico y logístico: Cancún y la Riviera Maya albergarán a dos selecciones nacionales durante su etapa de concentración. Esta condición refuerza el interés de los aficionados por acercarse a los equipos, seguir de cerca su preparación y, al mismo tiempo, disfrutar del destino antes o durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, el potencial no está exento de retos estructurales. El ingreso de turistas por vía aérea continúa enfrentando cuellos de botella en los procesos migratorios y aduanales, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Cancún. La magnitud del Mundial obliga a acelerar la modernización de infraestructura, la capacitación de personal y la optimización de la logística de equipaje.

A pesar de estos desafíos, las proyecciones del sector mantienen una expectativa positiva para México en 2026. Se anticipa un crecimiento turístico cercano al 6 por ciento, aunque a tasas moderadas, incluso considerando el efecto extraordinario del Mundial, lo que apunta a un desempeño sólido pero no explosivo.

En paralelo, Quintana Roo ya afina su estrategia de promoción internacional. Las campañas enfocadas en el Caribe mexicano con miras al Mundial fueron diseñadas para presentarse en ferias turísticas de alto impacto como Fitur, con el objetivo de posicionar a Cancún no solo como un destino vacacional, sino como una base atractiva y accesible para vivir la Copa del Mundo 2026 desde México.

