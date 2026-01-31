Cancún refuerza seguridad en playas con torres inteligentes y botón de pánico

La seguridad en las playas de Cancún dará un salto operativo con la instalación de ocho torres de salvavidas equipadas con tecnología de vigilancia y respuesta inmediata, un proyecto que el Ayuntamiento de Benito Juárez busca concretar antes del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa. La medida responde al incremento constante de visitantes y a la necesidad de reducir riesgos en uno de los principales activos turísticos del país.

El plan contempla la colocación de estas torres en las siete playas certificadas con el distintivo Blue Flag, lo que refuerza el enfoque preventivo en zonas de alta afluencia. Cada estructura funcionará como un punto estratégico de monitoreo y auxilio, diseñado para mejorar la capacidad de reacción ante emergencias acuáticas y situaciones de riesgo.

Leer más: Expertos aseguran que el sistema aeroportuario de AMLO no despega y Texcoco vuelve al debate

Uno de los elementos centrales del proyecto es la incorporación de un botón de pánico que permitirá una conexión directa con el C2 municipal. Al activarse, el sistema dará acceso inmediato a las cámaras de vigilancia instaladas en la torre, lo que permitirá a las autoridades evaluar en tiempo real la magnitud de la emergencia y coordinar una respuesta más rápida y precisa.

Leer más: Cancún se perfila como la sede alterna del Mundial 2026 con las tarifas hoteleras más bajas

Las torres también integrarán tecnología sustentable y criterios ambientales. Contarán con paneles solares para su operación, espacios cerrados para el resguardo de equipo y cuatrimotos, así como iluminación roja, diseñada específicamente para no interferir con los procesos de anidación de las tortugas marinas, un aspecto sensible en las playas del Caribe mexicano.

Aunque el proyecto ejecutivo ya está concluido, el reto inmediato es la definición del presupuesto. Las autoridades municipales prevén que los recursos queden asegurados en los próximos días, lo que permitirá iniciar la instalación de las torres en tiempo para atender el aumento de visitantes que se espera durante el periodo vacacional.

En cuanto al personal, la estrategia apunta a la optimización de recursos existentes. Actualmente, la Zona Federal Marítimo Terrestre cuenta con 30 guardavidas, a los que se suman 15 elementos del cuerpo de Bomberos. La administración municipal evaluará si la nueva infraestructura tecnológica exige la contratación de más personal o si puede operar con la plantilla actual.

Leer más: Tulum amplía el acceso libre al mar con cuatro nuevas entradas públicas dentro del Parque del Jaguar

Este proyecto se suma a otras acciones de control y orden implementadas recientemente en Cancún. Durante el periodo vacacional de fin de año, las autoridades reforzaron los operativos contra la venta ambulante irregular en playas y la zona hotelera, ante el aumento de turistas registrado en la temporada conocida como Guadalupe-Reyes.

Con estas medidas, el municipio busca fortalecer la imagen de Cancún como un destino seguro, moderno y responsable, capaz de ofrecer experiencias turísticas de alto nivel sin descuidar la protección civil, el medio ambiente y la atención inmediata a emergencias en sus playas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO