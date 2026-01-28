Cancún y Riviera Maya sostienen ocupación arriba del 80% pero no es percibida por el comercio

La actividad turística en el Caribe mexicano atraviesa uno de sus momentos más sólidos del invierno, con niveles de ocupación hotelera superiores al 80 por ciento en los principales destinos de Quintana Roo, confirmando la fortaleza de la región pese al regreso a clases y los ajustes propios de enero.

Durante la semana del 17 al 23 de enero de 2026, Cancún y la Riviera Maya se consolidaron como los polos de mayor afluencia, al registrar ocupaciones promedio de 80.3 y 83.7 por ciento, respectivamente, cifras que los colocan entre los destinos con mejor desempeño turístico a nivel nacional en este arranque de año.

El buen comportamiento no se limitó a estos dos puntos. Cozumel reportó una ocupación de 81.8 por ciento, mientras que Isla Mujeres y Costa Mujeres alcanzaron 80.9 por ciento, y Puerto Morelos se mantuvo en 80 por ciento, reflejando una demanda homogénea en el norte del estado y un mercado turístico activo y diversificado.

El volumen de visitantes también respaldó estos indicadores. En ese mismo periodo se contabilizó la llegada de 538 mil 593 turistas al Caribe mexicano, con una composición de mercado encabezada por viajeros de Estados Unidos y México, seguidos por Canadá y diversos países europeos, lo que confirma la relevancia internacional del destino.

La conectividad aérea ha sido un factor clave para sostener estos niveles. Durante la semana analizada se registraron más de 3 mil 900 operaciones aéreas en los aeropuertos de Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum, además de un flujo constante de cruceros en Cozumel y Mahahual, fortaleciendo el movimiento turístico por aire y mar.

En Playa del Carmen, el comportamiento ha mostrado matices distintos según el tipo de hotel. Tras cerrar el periodo vacacional de fin de año con ocupaciones cercanas al 90 por ciento en hoteles pequeños, el destino ha mantenido niveles alrededor del 70 por ciento durante los primeros días de enero y el resto del mes, una cifra considerada positiva para temporada baja escolar.

El ajuste en el perfil del visitante ha sido evidente. Con la salida gradual de las familias nacionales por el regreso a clases, el mercado europeo y el turismo del norte del continente han tomado mayor protagonismo, con una presencia destacada de viajeros argentinos y expectativas puestas en la reactivación del mercado brasileño mediante la visa electrónica.

Estos indicadores, en conjunto, confirman que la temporada invernal sigue siendo un pilar para la economía turística de Quintana Roo. La combinación de infraestructura hotelera, conectividad, promoción internacional y diversificación de productos mantiene al Caribe mexicano como uno de los destinos más competitivos del país.

Con expectativas positivas para el cierre de enero, el sector turístico estatal observa un arranque de año sólido, respaldado por cifras de ocupación, flujo de visitantes y movilidad aérea que apuntalan la estabilidad del destino frente a un entorno turístico global cada vez más exigente.

