Candidatos de BCS se niegan a participar en los debates electorales

En diciembre del 2023, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur tuvo un recorte presupuestal que dificultaba la organización de debates entre las candidaturas del actual proceso electoral local. Luego de unos meses logró gestionar recursos para que fueran llevados a cabo, pero muchos candidatos se negaron a participar y tuvieron un un bajo nivel de convocatoria.

Chikara Yanome Toda, consejero electoral del IEE y presidente de la Comisión Temporal de Debates, señaló que se recibieron alrededor de nueve solicitudes, y por primera vez se abrió la oportunidad para las diputaciones locales. Sin embargo, solo se concretaron tres debates oficiales.

“Desafortunadamente, no hemos tenido la respuesta que queríamos y que sería sobre todo de interés para la ciudadanía. De los que mencioné, únicamente hemos podido avanzar en la organización de los debates entre las candidaturas del del distrito 10 y el distrito 5, y únicamente en el municipio de La Paz. De todos los demás, no ha habido respuesta de las candidaturas. Algunos sí respondieron y posteriormente se retiraron”.

El consejero electoral comentó que fue complicado el poder llegar a un punto de acuerdo entre las y los candidatos. En dos de los tres debates que organizó el IEE solo participaron dos de los candidatos.

“En Los Cabos hubo una solicitud de una fuerza política. Hubo una respuesta de otra fuerza política que nos comentó ‘Mi candidata sí quiere participar, pero únicamente si estuvieran más de tres’. Con dos candidaturas se puede llevar a cabo, pero las condiciones que puso esa persona era que tenían que ser tres candidaturas. No hubo respuesta de más candidaturas, empujamos, insistimos y no hubo respuesta ni siquiera una respuesta de ‘No, gracias. No me interesa’. Simplemente no hubo contestación y en esas condiciones ya no pudimos avanzar”.