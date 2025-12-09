Proponen eliminar candidaturas comunes y aplicar alternancia de género en BCS

En el Congreso de Baja California Sur se presentó una iniciativa que plantea modificar la Constitución local para eliminar la candidatura común y establecer un sistema obligatorio de alternancia de género en todas las postulaciones a cargos de elección popular, desde la gubernatura hasta las diputaciones y alcaldías.

La propuesta, inscrita para su análisis en sesión legislativa, busca realizar ajustes que —según su promovente, el diputado de la fracción parlamentaria de MORENA, Venustiano Pérez Sánchez— atienden inconsistencias del marco normativo actual. Para el legislador, la candidatura común se ha convertido en una herramienta que “distorsiona la representatividad real” de los partidos, permite transferencias encubiertas de votos y contribuye a mantener con vida a fuerzas políticas con baja votación.

La iniciativa propone dejar únicamente dos vías de participación electoral: competencia individual o coaliciones formales, estas últimas consideradas más transparentes y alineadas con la normativa federal.

El segundo eje de la propuesta introduce la alternancia de género como criterio obligatorio para todas las candidaturas. Con ello, si en la elección anterior un cargo fue ganado por un hombre, en el siguiente proceso los partidos —vayan solos o en alianza— deberán postular a una mujer, y viceversa. La medida aplicaría para la gubernatura, diputaciones de mayoría relativa, diputaciones de representación proporcional y planillas de ayuntamientos.

“Con la presente reforma se garantiza el acceso pleno de las mujeres al máximo cargo al que aspira un sudcaliforniano, y a que los partidos políticos solos o en coalición electoral no aprovechen los vacíos de la ley para burlar la obligación de garantizar la paridad de género en todos los cargos de elección popular de nuestro estado, y para que los municipios del norte del estado no se sigan utilizando como laboratorios electorales de los partidos. Los municipios del norte merecen el respeto y la consideración de los partidos políticos y de las autoridades electorales”, expresó Pérez Sánchez.

Una parte central del discurso del legislador señala el uso recurrente de Comondú, Loreto y Mulegé como territorios donde, según sostiene, se acomodan candidaturas únicamente para cumplir cuotas de género o realizar “experimentos” electorales.

“Por eso queremos que se ponga en la mesa de discusión pública estos dos temas que planteo en la iniciativa, para que sea el análisis no sólo por los diputados locales, sino por los colectivos de mujeres, académicos, autoridades, agrupaciones y, señaladamente, los electores del norte del estado que habitan en Mulegé, Loreto y Comondú, quienes desean ya no seguir siendo utilizados como laboratorio de experimentos electorales de los partidos en complicidad con autoridades electorales debido a una legislación deficiente”.

De aprobarse, la propuesta modificaría la forma en que los partidos estructuran sus candidaturas, al prohibir la candidatura común y obligar la alternancia de género en todos los procesos. Además, incorpora un transitorio que permitirá que en la elección 2026–2027 los partidos elijan libremente el género de su candidatura a la gubernatura, pero a partir del siguiente proceso la alternancia sería estricta.

Durante la sesión donde se presentó la iniciativa, un grupo de ciudadanos protestó con pancartas en contra de la propuesta. Además, en redes sociales surgieron críticas que señalan que la alternancia obligatoria podría impedir que hombres compitan en las elecciones de 2027, porque el género de los candidatos quedaría condicionado.