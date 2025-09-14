Canelo Álvarez pierde títulos ante Crawford

La noche del sábado fue amarga para Saúl Canelo Álvarez, quien perdió todos sus cinturones de las 168 libras frente a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El estadounidense logró una hazaña sin precedentes al coronarse campeón indiscutido en tres categorías de peso, tras subir dos divisiones para enfrentar al mexicano.

Desde el inicio de la contienda, Canelo Álvarez mostró su estilo habitual, buscando dominar el centro del ring, pero la velocidad y estrategia de su rival marcaron la diferencia. La pelea se extendió hasta el último asalto y fue definida por decisión de los jueces, quienes otorgaron la victoria a Terence Crawford.

Este enfrentamiento representó el regreso de Saúl Canelo Álvarez a Las Vegas, después de su paso por Arabia Saudita. Allí había cumplido parte de su contrato con Turki Alalshikh, aunque se espera que vuelva a ese país en 2026 para concluir el acuerdo.

El combate también marcó la primera vez que el tapatío peleó en el Allegiant Stadium, escenario que lució lleno con miles de aficionados que apoyaron a ambos contendientes. A pesar de la derrota, la ovación al final del encuentro reconoció el esfuerzo del mexicano.

En la ceremonia de pesaje, ambos pugilistas dieron la báscula sin inconvenientes y se presentaron con físicos imponentes, cumpliendo el límite de las 168 libras. Esto generó gran expectativa entre los seguidores del boxeo, que anticipaban un choque de alto nivel.

Los analistas coincidieron en que la inteligencia táctica de Terence Crawford fue determinante para frenar los embates de Canelo Álvarez. La defensa del estadounidense y su contragolpeo resultaron efectivos para desgastar al campeón en los rounds intermedios.

Con esta derrota, Saúl Canelo Álvarez entrega sus títulos y deberá replantear su futuro profesional. Se especula que podría buscar una revancha en 2026 para intentar recuperar las coronas que perdió.

Por su parte, Terence Crawford se consolida como uno de los mejores libra por libra de la historia reciente, al convertirse en el primer boxeador en lograr campeonatos indiscutidos en tres categorías de peso diferentes.