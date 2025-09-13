Canelo Álvarez vs Terence Crawford será transmitida por Netflix

La noche de este sábado será histórica para el boxeo mundial, ya que Saúl Canelo Álvarez expondrá su campeonato indiscutible de peso supermediano frente al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La pelea será transmitida en exclusiva por streaming Netflix, lo que marcará un precedente en la forma de consumir boxeo de élite. El enfrentamiento reunirá a dos de los peleadores más dominantes de los últimos años, en un duelo que promete grandes emociones.

Para Canelo Álvarez, este combate representa la oportunidad de reafirmar su supremacía en las 168 libras y consolidar su legado como uno de los mejores pugilistas mexicanos de todos los tiempos. Por su parte, Terence Crawford, monarca indiscutible en peso superligero y welter, buscará hacer historia al destronar al campeón subiendo de división.

Por primera vez, los aficionados no necesitarán contratar televisión de paga ni pagar un evento por separado; bastará con tener una suscripción activa a Netflix para disfrutar de la función en vivo.

La cartelera principal dará inicio a las 7:00 p.m. tiempo del centro de México, con combates preliminares que calentarán el ambiente antes del esperado choque. Se estima que las caminatas al ring de Canelo Álvarez y Terence Crawford ocurran alrededor de las 9:00 p.m. CDMX, aunque el horario podría ajustarse según la duración de las peleas previas.

El ambiente en Las Vegas ya es de fiesta, con miles de fanáticos de ambos países que se han dado cita para presenciar el enfrentamiento. Los organizadores esperan un lleno total en el Allegiant Stadium, lo que convertiría la velada en una de las más taquilleras de la década.

Expertos en boxeo han calificado el combate como un choque generacional. Para Saúl Canelo Álvarez, es una defensa más de su reinado; para Terence Crawford, es la oportunidad de confirmar su estatus como el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

La expectativa es alta, y las casas de apuestas en Las Vegas reportan un gran movimiento en favor del campeón mexicano, aunque la habilidad técnica de Terence Crawford mantiene divididos a los analistas sobre el posible desenlace.

108 combined Fights. Zero official knockdowns. A once-in-a-lifetime fight. CANELO VS. CRAWFORD

LIVE only on Netflix

SATURDAY, SEPTEMBER 13

6PM PT | 9PM ET#CaneloCrawford pic.twitter.com/VaxZd7X3dj — Netflix (@netflix) September 11, 2025