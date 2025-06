¿Cambio de ring? Canelo Álvarez deja abierta la puerta a debutar en la WWE (VIDEO)

Durante la conferencia de prensa en Nueva York rumbo a su pelea contra Terence Crawford, Saúl “Canelo Álvarez” dejó abierta la posibilidad de un giro inesperado en su carrera: incursionar en la lucha libre profesional.

“Tal vez me vean en la WWE en algún momento”, respondió el campeón mexicano al ser cuestionado por Dana White, presidente de la UFC, sobre un eventual cambio de disciplina. El comentario causó revuelo entre los fanáticos, especialmente porque la WWE y UFC ahora están fusionadas bajo la compañía TKO, lo que abre la puerta a colaboraciones cruzadas entre boxeo, artes marciales y lucha libre.

El encuentro entre Álvarez y Crawford, promovido por la misma TKO, ha captado la atención de la WWE, que incluso ha comenzado a promocionar la pelea en sus espacios. En la misma rueda de prensa, Crawford provocó al mexicano con un empujón, lo que derivó en un tenso momento que tuvo que ser contenido por Dana White en persona.

No sería la primera vez que un boxeador se suma al universo WWE. Antes que Canelo, figuras como Tyson Fury y Logan Paul han hecho la transición al cuadrilátero de la lucha libre, con presentaciones en eventos como WrestleMania.

Además, no es un secreto que Canelo Álvarez es aficionado a otras disciplinas deportivas. El golf ha sido una de sus pasiones fuera del ring, en la cual ha participado incluso en torneos profesionales.

La esperada batalla entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una función histórica que será transmitida por Netflix, marcando así una nueva era en la forma de ver boxeo de élite.

Canelo Álvarez and Terence Crawford arrive to the first #CaneloCrawford press conference.

—

Canelo vs. Crawford

Saturday, September 13

LIVE on Netflix pic.twitter.com/ow8q54Grym

— Netflix (@netflix) June 20, 2025