“Canelo” Álvarez queda fuera del ranking libra por libra de The Ring por primera vez en ocho años

En un anuncio que ha sacudido al mundo del boxeo, “Canelo” Álvarez ha salido del prestigioso top 10 de los mejores peleadores “libra por libra” en el ranking de ‘The Ring Magazine’ por primera vez en ocho años.

Esta caída se produce tras su derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre, donde el mexicano no solo perdió los cuatro títulos indiscutidos de las 168 libras, del CMB, OMB, AMB y FIB, sino que también vio truncada su racha invicta en la división supermedianos.

El impacto de esta pérdida ha sido tal que “Canelo”, ídolo nacional y figura icónica del deporte, regresa a un territorio desconocido desde 2018, cuando un breve exilio por un positivo en clembuterol lo sacó temporalmente de las listas élite.

La trayectoria de “Canelo” Álvarez en los rankings libra por libra ha sido nada menos que legendaria. Desde su victoria sobre Austin Trout en 2013, el tapatío se mantuvo como un pilar en las clasificaciones, consolidándose como uno de los boxeadores más dominantes de su generación.

Sin embargo, la derrota ante Crawford, un rival invicto y considerado uno de los mejores pound-for-pound del momento, ha alterado drásticamente su estatus. Fuentes cercanas al equipo de Álvarez indican que el mexicano, a sus 35 años, está evaluando opciones para un regreso fulminante, pero por ahora, el golpe recibido en el cuadrilátero se refleja en las páginas de la historia del boxeo.

El nuevo panorama en el top 10 de The Ring refleja el ascenso de nuevos talentos y la consolidación de veteranos implacables. Terence Crawford, el verdugo de Canelo Álvarez, se corona en el primer lugar, seguido de cerca por Oleksandr Usyk en la segunda posición y el japonés Naoya Inoue en la tercera. La lista completa incluye a Jesse “Bam” Rodríguez en el cuarto escalón, Dmitry Bivol en quinto, Artur Beterbiev en sexto, Junto Nakatani en séptimo, Shakur Stevenson en octavo, David Benavidez en noveno y Devin Haney cerrando el décimo puesto.