¿Se apaga la luz de la leyenda? Saúl “Canelo” Álvarez enfrenta cirugía y un futuro incierto en el ring

El eximio campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se sometió a una operación en el codo —su tercera intervención de ese tipo a lo largo de su carrera— lo que detendrá su retorno al cuadrilátero hasta, al menos, la segunda mitad del 2026.

Esta cirugía llega poco después de que perdiera su estatus de campeón indiscutido del peso supermediano ante Terence Crawford, el pasado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas. Originalmente se esperaba su regreso en febrero de 2026, lo que ahora resulta inviable. Una prolongada inactividad podría mermar su rendimiento, su atractivo mediático y la fuerza de negociación que mantenía como ícono global del boxeo.

El escenario contractual también comienza a tensarse. Bajo un acuerdo con la empresa del jeque saudí Turki Alalshikh para cuatro peleas, a Álvarez le restan encuentros por cumplir, pero el cronograma previsto se ha visto trastocado. Esta coyuntura combina lesión, derrota y plazo contractual, generando dudas sobre si el mexicano podrá regresar con la fuerza de antes, si podría llegar a su nivel máximo u optará por una despedida anticipada.

Los reportes médicos indican que el procedimiento deberá eliminar “cuerpos libres” en su articulación del codo y que, tras ello, el “Canelo” tendrá una rehabilitación que incluye varias semanas fuera de combate y hasta meses de entrenamiento limitado. En su carrera de más de dos décadas, Álvarez se había mantenido como un atleta casi invicto de grandes combates y logros múltiples.