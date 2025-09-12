Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan en la pelea más esperada del boxeo 2025

Este sábado, el Allegiant Stadium será testigo de un evento histórico: Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford se enfrentarán en un combate que ya genera expectativas de récord, incluso antes de que los boxeadores suban al ring.

Lo que distingue a esta pelea no es solo la calidad de los pugilistas, sino los impresionantes números que la acompañan. La rivalidad y la fama de ambos han creado un verdadero fenómeno mediático que trasciende al deporte.

Estadísticas clave

Canelo Álvarez llega con un récord de 63 victorias (39 por KO), 2 derrotas y 2 empates, consolidado como uno de los mejores libra por libra, actualmente en la 8.ª posición de ESPN.

Lee más: Miguel y Omar Treviño Morales evitan la pena de muerte en juicio en Estados Unidos

A sus 35 años, y con 1.71 m de altura y 1.80 m de alcance, ha demostrado su dominio en el peso supermediano, con 11 victorias en esta categoría, 4 de ellas por nocaut.

Por su parte, Terence Crawford, invicto en 41 peleas (31 por KO), ocupa el 3.er puesto en el ranking libra por libra de ESPN.

A sus 37 años, y con 1.73 m de altura y 1.88 m de alcance, sube dos divisiones para enfrentar a Canelo, debutando en la categoría de 168 libras, lo que añade un componente adicional de expectativa a este duelo.

Lee más: Detienen a posible culpable del asesinato de Charlie Kirk tras haber confesado a un familiar

Los números financieros también impresionan. Se espera que más de 60,000 personas asistan al estadio, mientras que Canelo Álvarez podría recibir cerca de 150 millones de dólares, frente a 10 millones proyectados para Crawford. Esta diferencia refleja la magnitud mediática de “El Canelo” y la expectativa global de este combate.

Más allá del dinero y la fama, el combate definirá al campeón indiscutido del peso supermediano, unificando los títulos de la WBA, WBC, IBF y WBO. El ganador recibirá un cinturón especial y un anillo con diamantes, una clara muestra de que esta pelea es más que un enfrentamiento deportivo: es un espectáculo global.

¿Dónde verlo?

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmisión: Netflix, en vivo a partir de las 9:00 p.m. ET

Con récords en juego, cifras millonarias y la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, Canelo vs Crawford se perfila como una de las noches más memorables en la historia del boxeo. El espectáculo está listo… solo queda esperar el sonido de la campana.