CANIRAC asegura que los restaurantes de Los Cabos se adaptarán a la reducción de la jornada laboral

El gobierno de México anunció que enviará al Poder Legislativo una propuesta para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales a partir de 2027. Esta medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero representa nuevos retos para los negocios turísticos y, en particular, para el sector restaurantero en Los Cabos.

CANIRAC confía en la adaptación del sector restaurantero

Óscar Morando Villa, presidente de CANIRAC Los Cabos, reconoció que los cambios pueden ser complicados al inicio, pero destacó la capacidad del destino para adaptarse rápidamente. “Todas las modificaciones al principio te mueven, pero creemos que en Los Cabos tenemos la ventaja de adaptarnos rápido. Aquí contamos con trabajadores comprometidos, y espero que tengamos la mano de obra suficiente para implementar la reducción de la jornada laboral”, afirmó.

LEE MÁS: Sabor a Cabo celebra su 17ª edición con una destacada muestra gastronómica y vinícola

Restaurantes en Los Cabos se preparan para los cambios

CANIRAC Los Cabos indicó que, aunque la reducción de horas podría implicar la necesidad de más personal en restaurantes, cada negocio podrá superar este desafío gracias al compromiso y la dedicación de la fuerza laboral local.

Con esta transición, el sector restaurantero en Los Cabos busca garantizar que la reducción de la jornada laboral no afecte la atención al cliente ni la operación de los restaurantes, manteniendo la calidad del servicio que distingue al destino turístico.