Canirac exige acciones ante asalto a cafetería de CSL

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Paloma Araos Wilkes, expresó su preocupación por el reciente asalto a mano armada en la cafetería Infusión Art Caffe de Cabo San Lucas. En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, destacó la importancia de denunciar los hechos delictivos para prevenir la continuación de la delincuencia en la zona.

“Canirac está preocupada y ocupada en ver cómo podemos cómo cámara apoyar a nuestros agremiados, también apoyar a las autoridades; así mismo exigirles que se trabaje arduamente en este tema de inseguridad. Ahorita es un asalto, no queremos que pasen cosas más graves más adelante. Cómo cámara también creemos que las denuncias anónimas son muy importantes, no solo en asuntos que pasen en restaurantes, si no que pase en la sociedad.”