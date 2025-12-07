Canirac Los Cabos prevé recuperación del sector restaurantero para 2026

Con el cierre del 2025, el sector restaurantero en Los Cabos proyecta un 2026 con recuperación y crecimiento, tras un año que enfrentó retos importantes en lo social, político y turístico.

Óscar Morando Villa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Los Cabos, reconoció que 2025 fue un año complicado para los negocios debido a la disminución del turismo. Sin embargo, destacó que la promoción que realiza el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) y la apertura de nuevas rutas aéreas, como el vuelo desde Panamá, representan oportunidades para atraer más visitantes y fortalecer la actividad gastronómica local.

“Precisamente estamos cerrando un año difícil y complicado por todo el tema social y político, que nos ha afectado en una baja de turismo. Pero Fiturca le está metiendo mucha promoción al destino y ahora, con la llegada del vuelo de Panamá, nos va a ayudar a tener apertura de otros destinos”, señaló Morando Villa.

El presidente de Canirac agregó que se espera un repunte en las reservaciones a partir del 15 de diciembre, con la confianza de que los restaurantes en Los Cabos podrán operar a plena capacidad durante la temporada vacacional, logrando incrementar sus reservaciones al 100%.

Con estas expectativas, la industria restaurantera local se prepara para un 2026 más activo, impulsado por la promoción turística y la conectividad aérea, consolidando a Los Cabos como un destino gastronómico de primer nivel en México.