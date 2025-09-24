Estas acciones te ayudarán a disminuir el cansancio visual y detener el empeoramiento de la vista

El cansancio visual es uno de los problemas más comunes en nuestra vida cotidiana, pues se presenta cuando hacemos uso excesivo de la vista a corta distancia.

Esto puede causar graves problemas, como lo son:

El empeoramiento de la vista

Dolores de cabeza

Ardor o malestar en los ojos

Pesadez en los ojos

El cansancio visual no solo afecta a adultos mayores, pues es algo que afecta a todas las personas sin discriminar, es por ello que es importante cuidar nuestra visión, incluso desde temprana edad.

Existen acciones que nos permite reducir el cansancio visual desde casa, la escuela o el trabajo que son efectivas para todo tipo de personas, y son las siguientes:

Aplicar la regla 20-20-20 : cada 20 minutos mirar un objeto a 20 metros durante 20 segundos.

: cada 20 minutos mirar un objeto a 20 metros durante 20 segundos. Parpadear con frecuencia para mantener la humedad natural de los ojos.

Ajustar la iluminación y evitar reflejos directos en pantallas.

Mantener la distancia adecuada entre los ojos, el cuaderno, el teléfono o la pantalla (30-70 cm).

Realizar pausas activas y estiramientos para relajar cuerpo y vista.

Estas acciones pueden traer beneficios a nuestra salud mental también, pues ayuda a estimular el cerebro, evitar que se fuerce a trabajar y permitiendo que tome descansos cortos.