La cantautora Divier estrena “Dos Estrellas” y explica su mensaje universal

La aclamada cantante y compositora e instrumentista Divier, originaria de Baja California Sur, ha vuelto a capturar la atención de su público con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Dos Estrellas”. El tema fue estrenado en todas las plataformas digitales el jueves 23 de octubre en México. Este material marca un regreso a sus influencias iniciales, experimentando con un estilo más cercano al Rock.

La Evolución de Divier: De la Metáfora al Rock Fusión

La canción combina elementos de Rock pop y Power ballad, logrando rápidamente una conexión significativa con sus seguidores. La propia Divier describe su sonido actual como Rock fusión, incorporando las influencias que la han marcado, como el jazz, el blues y el Trip hop.

LEE MÁS: La ratoncita Yuku trae su música a México: Estreno de “Yuku y la flor del Himalaya”

Este nuevo estilo es notablemente diferente de sus trabajos anteriores, como “Denso”, “Insomnio” y “Bruja del Mar”. Dichos sencillos previos se caracterizaron más por un uso intensivo de la metáfora en sus letras, algo que se ha modificado en esta producción.

El Mensaje Espiritual detrás de “Dos Estrellas”

“Dos Estrellas” aborda temas de autoconocimiento y la conexión universal. Según explicó Divier, la letra invita a recordar la identidad propia y la unidad con el universo, así como la existencia de “otro yo” o doble cuántico.

La artista considera que la canción, que nació en un momento de muchos cambios, representa un reencuentro interior y un viaje a sus creencias personales. La onda creativa y el proceso de producción de “Dos Estrellas” tomó varios meses hasta su lanzamiento.

El impacto del sencillo ha sido profundo entre sus seguidores, quienes se identificaron con la letra incluso antes de que fuera producida para plataformas digitales. Divier ha destacado que, si bien para ella significa un reencuentro personal, la música permite diferentes interpretaciones, pudiendo evocar en otros el recuerdo de una pérdida o la unión con un ser querido.

LEE MÁS: Celebridades compiten por el mejor disfraz de Halloween

Trece Años de Trayectoria y Escenarios Compartidos

Con trece años de carrera musical, Divier se ha consolidado en la escena independiente de México. Su trayectoria incluye el privilegio de haber compartido escenario con figuras legendarias del rock mundial.

Entre ellas se encuentra John Paul Jones, el reconocido bajista de la icónica banda Led Zeppelin. Además, Divier ha fungido como telonera de importantes bandas y músicos, como Caifanes, Hello Seahorse!, Leonardo de lozanne, Joan Osborne y Peter Buck de R.E.M.