Más de 2 meses de caos en la calle Jalisco: vecinos piden que culminen las obras de reencarpetado

Desde hace más de dos meses, los vecinos de la calle Jalisco, entre bulevar Forjadores y calle México, enfrentan serias dificultades de movilidad debido a las obras de reencarpetado. Esta situación ha generado preocupación entre los residentes, quienes manifiestan la necesidad de recibir información sobre la duración de los trabajos e insisten en que se culminen pronto.

Humberto Segovia, residente en la zona desde 1975, expresó su descontento al afirmar que solo tiene acceso a un pequeño tramo de banqueta afuera de su hogar y que la obra ha interrumpido su movilidad. Al ser una persona de la tercera edad, con 80 años y en silla de ruedas, le resulta imposible salir de su domicilio.

“Hasta aquí llegó y eso que los ingenieros me dejaron este pedacito para mí de pavimento, ya que lo demás lo tumbaron todo. A mí uno de los arquitectos me dijo: le vamos a dejar este pedacito para salir de aquí. Es lo poco que salgo porque tengo quebradas las dos caderas, aquí tengo fierros y ya no me pueden soldar, entonces por eso no camino”, expresó Humberto Segovia.