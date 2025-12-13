Caos, estafas y detenciones en India por la visita exprés de Lionel Messi a estadio Salt Lake Stadium
La visita exprés de Lionel Messi provocó este fin de semana un verdadero caos en el Salt Lake Stadium, de Calcuta, en la India.
La prometida exhibición del astro argentino se disuelve en tan solo 22 minutos, dejando una afición enardecida, la cual provocó destrozos y concluyó con el promotor del evento detenido por presunto estafa.
La crisis se detonó luego de que miles de aficionados reaccionaran con enojo y frustración debido a que habían invertido grandes sumas de dinero para verlo, con entradas que alcanzaban o superaban los 100 dólares.
Testimonios recogidos por medios internacionales reflejaron una profunda decepción, con asistentes que declararon que el evento se sintió como una “estafa” para el pueblo y un total desperdicio de tiempo y dinero.
Los asistentes enfurecidos comenzaron a arrojar objetos al campo, incluyendo sillas y botellas desde las gradas, generando una situación caótica que escaló a la invasión del campo de juego y obligó a la suspensión inmediata del encuentro.
Autoridades de India actúan ante caos en presentación de Messi en el Salt Lake Stadium
Ante la magnitud de los disturbios ocasionados durante la visita de Lionel Messi al Salt Lake Stadium, las autoridades indias intervinieron, y la policía de Calcuta formalizó el arresto del organizador principal tras registrarse una denuncia por los incidentes.
El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó que la violencia se originó por una “falsa expectativa” sobre la participación del jugador argentino, detallando que el plan solo contemplaba un saludo y no un encuentro deportivo.
La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disculpas públicas y calificó el evento de un “fraude” o “saqueo”, ordenando una investigación inmediata por la mala gestión.
“Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente”, escribió Banerjee en su cuenta de X.Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que “el jefe de la organización” había sido detenido.
No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento catalogado como “privado”, por la Federación de Fútbol de India (AIFF).
