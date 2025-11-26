Caos en Miss Universo: Tailandia gira orden de arresto contra Anne Jakrajutatip por fraude financiero

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal en Bangkok, Tailandia. La orden fue girada debido a un presunto caso de fraude millonario que agrava la crisis legal y financiera que ya afecta a la empresaria. La medida pone en entredicho el futuro de sus negocios y su influencia en el popular certamen de belleza.

El tribunal de Bangkok South Kwaeng emitió la orden de aprehensión el 25 de noviembre. Esto ocurrió después de que la empresaria tailandesa Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip no compareciera a una audiencia clave para escuchar la sentencia de su caso penal. Los medios locales han reportado que la empresaria no ha sido localizada en sus domicilios en Tailandia.

LEE MÁS: “Infinite Icon”: Paris Hilton, la empresaria e ícono pop, se reencuentra con su voz

Millones de pesos en acusaciones por ocultar información

Las acusaciones principales giran en torno a la venta de bonos corporativos de JKN Global Group Public Company Limited, la antigua compañía de Jakrajutatip. El presunto fraude asciende a cerca de un millón de euros o casi un millón de dólares. En pesos mexicanos, esta cifra representa aproximadamente 21 millones 301 mil 450 pesos.

La empresaria de 46 años y su compañía están señaladas de supuestamente haber ocultado la situación financiera real de JKN al inversionista Raweewat Maschamadol. La intención habría sido motivarlo a adquirir bonos por un valor de 30 millones de baht tailandeses, equivalentes a unos 880 mil dólares, entre 2022 y 2023. Durante ese periodo, JKN enfrentaba problemas de liquidez que no habrían sido informados con claridad.

El nexo con JKN Global Group y Raúl Rocha Cantú

Esta orden de arresto se suma a las dificultades económicas que JKN arrastra desde 2023, cuando solicitó la reestructuración de su millonaria deuda.

arrastra desde 2023, cuando solicitó la reestructuración de su millonaria deuda. J KN Global Group, que adquirió Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares, solicitó formalmente la rehabilitación empresarial ante un tribunal tailandés en noviembre de 2023.

Global Group, que adquirió Miss Universo en 2022 por 20 millones de dólares, solicitó formalmente la rehabilitación empresarial ante un tribunal tailandés en noviembre de 2023. La Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ( SEC ) también ha investigado a Anne y a su hermana, Pimuma Jakrajutatip , por supuestas irregularidades.

) también ha investigado a y a su hermana, , por supuestas irregularidades. Las investigaciones incluyen la presunta inclusión de declaraciones falsas en los estados financieros auditados de 2023. Como consecuencia, Jakrajutatip renunció a su cargo como directora de JKN Global Group en junio de 2025.

en junio de 2025. Actualmente, el certamen Miss Universo es presidido por el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú. Rocha Cantú, quien adquirió el 50 % de las acciones del certamen en 2024, confirmó que su socia Anne Jakrajutatip sí enfrentaba una complicada situación económica.

LEE MÁS: Cine Inclusivo: Disfruta Wicked 2 con las nuevas Funciones Relajadas de Cinépolis

Rocha Cantú aclaró que Miss Universe es una empresa completamente privada y ajena a la auditoría de la empresa pública de Jakrajutatip. En sus declaraciones, el empresario lamentó el escándalo, señalando que la empresaria “quebró la empresa pública”.

Este es un nuevo revés legal para la figura que fuera visible de la Organización Miss Universo tras su adquisición en 2022. Desde noviembre de 2025, la empresaria ha mantenido un perfil bajo y ha dejado de aparecer en eventos públicos.