Caos vial en Carretera Transpeninsular por carambola en Los Cabos (video)

La movilidad en el destino turístico se vio interrumpida por un fuerte accidente ocurrido en la Carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 17, el cual ha generado un embotellamiento masivo. El reporte de las autoridades indica que el flujo vehicular se encuentra prácticamente paralizado en dirección a Cabo San Lucas, afectando a cientos de trabajadores y turistas.

Este percance, catalogado como una carambola entre varios vehículos particulares, se localizó específicamente entre el Hotel Velas y el conocido puente El Tule. La colisión ha provocado que el caos vial se extienda hasta las inmediaciones del Hotel Hilton, complicando incluso el tránsito en el sentido opuesto debido a la curiosidad de los conductores.

Ante la emergencia, se registró la llegada de los elementos de protección civil y paramédicos para evaluar la situación. Por el momento, la circulación lenta es la constante en la zona, por lo que se exhorta a los ciudadanos a mantener la calma y seguir las instrucciones de las patrullas que resguardan el área.

Sobre el estado de salud de los involucrados, las fuentes oficiales mencionaron que todavía no se tiene un registro detallado de posibles lesionados, aunque las ambulancias permanecen en el lugar de los hechos por protocolo. Los elementos de protección trabajan de forma coordinada para remover los escombros y fluidos derramados sobre el asfalto.

Se reitera el llamado a manejar con cuidado, reducir la velocidad y anticipar cualquier salida. El caos vial derivado de este accidente podría prolongarse durante un par de horas más mientras se concluyen los peritajes correspondientes en la Carretera Transpeninsular, una de las vías más transitadas del estado.

