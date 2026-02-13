Caos vial en La Paz deja daños por más de un millón de pesos

La jornada del jueves 12 de febrero de 2026 se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los automovilistas y las autoridades de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte en La Paz, Baja California Sur. En un lapso de apenas 24 horas, se registraron 10 siniestros viales que dejaron un saldo económico devastador: 1,312,000.00 pesos en daños materiales. Afortunadamente, a pesar de la magnitud de las colisiones, el reporte oficial no consignó personas fallecidas ni lesionadas en estos incidentes.

El hecho más costoso y alarmante ocurrió en pleno Centro de la ciudad, en la intersección de Av. Santos Degollado y Cuauhtémoc. Alrededor de las 00:40 horas, un camión Toyota 2017 invadió el carril contrario e impactó de frente contra un autobús de pasajeros Volvo modelo 2026. Solo este percance sumó daños estimados en 1,060,000.00 pesos, evidenciando la fragilidad de la seguridad vial ante la imprudencia al volante.

Otros puntos críticos identificados por los peritos de tránsito fueron las colonias Indeco, Valle del Mezquite y Villas del Mar, donde causas como no ceder el paso, cambiar de carril de forma intempestiva y el exceso de velocidad fueron la constante. La estadística es fría pero contundente: aunque el número de accidentes en enero de 2026 mostró una ligera baja respecto al año anterior, eventos como los de este jueves demuestran que la cultura vial sigue siendo una asignatura pendiente.

El análisis de los partes de accidente revela que la principal causa de estos hechos sigue siendo el factor humano. De los 10 reportes formulados, destacan colisiones por invadir carril contrario, no respetar el alto de disco y no guardar la distancia reglamentaria. Resulta preocupante que, en colonias como 8 de Octubre y Bella Vista, los choques se debieron principalmente a maniobras bruscas que ponen en riesgo no solo el patrimonio, sino la vida de terceros.

Para dar contexto a esta situación, cabe recordar que La Paz cerró el año 2025 con un total de 3,775 accidentes viales, lo que representa un promedio de más de 10 incidentes diarios. Aunque la alcaldesa Milena Quiroga Romero ha destacado una reducción del 46% en muertes por siniestros vehiculares gracias a operativos de alcoholimetría, la realidad en las calles muestra que los daños patrimoniales siguen drenando los bolsillos de los paceños. Los cruceros de Forjadores, una de las arterias más transitadas, volvieron a ser escenario de múltiples choques este jueves, confirmando su estatus como zona de alta peligrosidad.

Finalmente, el reporte del XVIII Ayuntamiento de La Paz detalló que de los 10 hechos, en 6 casos los involucrados lograron llegar a un arreglo entre las partes, mientras que 5 vehículos tuvieron que ser detenidos y trasladados a los patios de la corporación. Las autoridades hacen un llamado urgente a conducir con cortesía y respetar los límites de velocidad para frenar esta racha de siniestralidad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/