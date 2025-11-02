Caos y euforia en Los Ángeles tras el bicampeonato de los Dodgers en la Serie Mundial

Una noche histórica… y tensa

Los Ángeles, California.– Lo que comenzó como una noche de alegría y orgullo deportivo terminó en caos y tensión en las calles de Los Ángeles. Los Dodgers conquistaron su segundo título consecutivo de la Serie Mundial tras vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto en un dramático Juego 7, definido en entradas extra.

Miles de aficionados se volcaron al centro de la ciudad y a los alrededores del Dodger Stadium para celebrar el histórico bicampeonato. Sin embargo, la euforia pronto se desbordó.

Festejos que se salieron de control

Fuegos artificiales, vandalismo y enfrentamientos con la policía marcaron el cierre de la jornada. Las autoridades tuvieron que intervenir para restablecer el orden.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), algunos agentes fueron alcanzados por proyectiles y pirotecnia, lo que llevó a emitir una orden de dispersión pasada la medianoche. Ante la negativa de los grupos más alterados a retirarse, la policía recurrió al uso de gas lacrimógeno y munición no letal.

Imágenes virales y zonas afectadas

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de confusión, con agentes portando cascos y máscaras antigás entre nubes de humo. Mientras tanto, el cielo se iluminaba con fuegos artificiales.

En zonas como Echo Park y Sunset Boulevard, cientos de aficionados continuaron los festejos a pesar de las advertencias. Por su parte, los bomberos atendieron incendios menores y daños a la propiedad.

Uno de los incidentes más llamativos ocurrió en el barrio de Pacoima, donde un vehículo autónomo fue vandalizado y varios automóviles realizaron maniobras peligrosas en plena vía pública.

Llamado a la calma

Ante los disturbios, la alcaldesa Karen Bass hizo un llamado a la calma y pidió celebrar con responsabilidad.

“Ninguna celebración justifica poner vidas en riesgo”, afirmó en su cuenta de X.

También expresó su orgullo por los Dodgers y reconoció el esfuerzo del equipo. No obstante, subrayó que los festejos deben realizarse de forma segura y respetuosa con la comunidad angelina.

Lee más: FGEO investiga homicidio de chofer vinculado a elecciones en Oaxaca

Entre gloria deportiva y reflexión social

Con este título, los Dodgers de Los Ángeles reafirman su dominio en las Grandes Ligas y suman un nuevo capítulo dorado a su historia. Sin embargo, la noche que debía ser de fiesta dejó también una reflexión sobre los límites entre la pasión y la violencia en las celebraciones deportivas.