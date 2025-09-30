Hoteles de La Paz adoptan prácticas verdes con capacitación en manejo de residuos y ahorro energético

Con la finalidad de fortalecer la responsabilidad ambiental en la industria turística, se llevó a cabo el primer taller de la Insignia Mascarita, distintivo integrado al programa Insignia La Paz.

La directora de Medio Ambiente, Lizette Rizo, explicó que este reconocimiento es uno de los siete requisitos que deben cumplir los comercios para acceder al distintivo integral, el cual promueve prácticas sostenibles en el turismo paceño.

El encuentro se desarrolló en el Hotel Araiza Palmira, donde participaron 13 colaboradores de distintas áreas como gerencia, lavandería, recepción y mantenimiento.

La capacitación fue impartida por Ana Montiel Arteaga, jefa del Departamento de Cambio Climático y Resiliencia, y Brisia Daniela Parra Jordán, jefa del Departamento de Residuos.

Entre los temas abordados destacaron el turismo sostenible y sustentable, el manejo responsable de residuos, prácticas de eficiencia en recursos y ahorro de energía, así como los criterios para obtener la Insignia Mascarita.

Lizette Rizo, señaló que la finalidad de estas capacitaciones es sensibilizar al personal hotelero sobre la importancia de implementar prácticas responsables en su labor cotidiana.

Subrayó que el manejo adecuado de residuos y el uso eficiente de la energía no solo benefician al medio ambiente, sino que también fortalecen la competitividad del destino turístico de La Paz.