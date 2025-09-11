Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 11 de Septiembre, 2025
HomeSeguridadCapacitan a la Policía Penitenciaria de BCS en negociación de rehenes e intervención en crisis
Seguridad

Capacitan a la Policía Penitenciaria de BCS en negociación de rehenes e intervención en crisis

Agentes de la Policía Penitenciaria de BCS se capacitaron en negociación de rehenes, reacción táctica e investigación de crimen organizado
Brenda Ireri Yáñez
11 septiembre, 2025
0
14
Capacitación Policía Penitenciaria BCS

Imagen: Gobierno de BCS

Para fortalecer sus conocimientos y habilidades, 45 agentes de la Policía Penitenciaria recibieron capacitación entre julio y agosto en cursos de formación continua impartidos por la Universidad de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

El director de la Academia Estatal de Seguridad Pública, Antonio Campos Navarrete, explicó que esta preparación forma parte del programa anual de profesionalización. Su objetivo es reforzar la eficiencia del servicio que brinda la policía en sus funciones diarias.

Durante el curso, los agentes se entrenaron en negociación de rehenes, grupos tácticos de reacción e investigación sobre crimen organizado. Aprendieron técnicas para intervenir y controlar con eficacia situaciones de riesgo dentro de los centros penitenciarios.

La capacitación incluyó materias teóricas y prácticas. En escenarios simulados de toma de rehenes, aplicaron sus conocimientos y conocieron nuevos métodos para manejar crisis de forma segura.

Finalmente, Campos Navarrete aseguró que continuarán los trabajos de profesionalización de los cuerpos policiales, con el compromiso de contar con instituciones mejor preparadas al servicio de la sociedad.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno Baja California Sur
Articulo anterior

Baja Series regresa a La Paz del 25 al 28 de septiembre

Siguiente articulo

Más de 1,800 sismos en septiembre en BCS; recomiendan inspecciones en viviendas