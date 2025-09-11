Capacitan a la Policía Penitenciaria de BCS en negociación de rehenes e intervención en crisis

Para fortalecer sus conocimientos y habilidades, 45 agentes de la Policía Penitenciaria recibieron capacitación entre julio y agosto en cursos de formación continua impartidos por la Universidad de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

El director de la Academia Estatal de Seguridad Pública, Antonio Campos Navarrete, explicó que esta preparación forma parte del programa anual de profesionalización. Su objetivo es reforzar la eficiencia del servicio que brinda la policía en sus funciones diarias.

Durante el curso, los agentes se entrenaron en negociación de rehenes, grupos tácticos de reacción e investigación sobre crimen organizado. Aprendieron técnicas para intervenir y controlar con eficacia situaciones de riesgo dentro de los centros penitenciarios.

La capacitación incluyó materias teóricas y prácticas. En escenarios simulados de toma de rehenes, aplicaron sus conocimientos y conocieron nuevos métodos para manejar crisis de forma segura.

Finalmente, Campos Navarrete aseguró que continuarán los trabajos de profesionalización de los cuerpos policiales, con el compromiso de contar con instituciones mejor preparadas al servicio de la sociedad.

