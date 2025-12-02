Capacitan a personal municipal en el taller “Diseño de Programas Presupuestarios del PbR-SED”

Personal del Gobierno Municipal participa en el taller “Diseño de Programas Presupuestarios del PbR-SED”, organizado por la Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal. Esta capacitación forma parte del fortalecimiento institucional en evaluación del desempeño, gestión de resultados y mejora del Presupuesto Basado en Resultados.

La titular de Planeación para el Desarrollo Municipal, María Guadalupe Ceseña Torres, informó que el taller “Diseño de Programas Presupuestarios del PbR-SED” se desarrolla del 1 al 3 de diciembre, en coordinación con la Tesorería Municipal. En el primer día participaron 89 servidoras y servidores públicos, entre enlaces de Planeación y personal de dependencias descentralizadas.

Ceseña Torres explicó que el PbR-SED integra el Presupuesto Basado en Resultados con el Sistema de Evaluación del Desempeño, una metodología que permite optimizar el uso de los recursos públicos.

“Es muy satisfactorio contar con un aforo completo. Esto demuestra la disposición del personal para trabajar de manera conjunta en la optimización de los recursos públicos con eficacia, eficiencia y transparencia, desde la planeación hasta la evaluación de resultados. Este compromiso nos permitirá avanzar hacia acciones de valor público en beneficio de la población de Los Cabos”, expresó la funcionaria.

El taller “Diseño de Programas Presupuestarios del PbR-SED” es impartido por especialistas como Camilo Roberto García Carmona, de la Dirección Especial de Hacienda Estatal; Ricardo Samuel Camarillo Luna, del INDETEC; y Oswaldo Benítez González, experto en Gasto Público y PbR-SED.