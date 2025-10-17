Capacitan gratuitamente a 250 bomberos nacionales e internacionales en San José del Cabo

Del 6 al 10 de octubre, el Departamento de Bomberos de San José del Cabo fue sede del II Congreso Internacional de Bomberos & Brigadistas 2025, evento que reunió a 250 profesionales de emergencias de México, Estados Unidos y Chile, junto a 37 instructores nacionales e internacionales de alto rendimiento.

La capacitación se realizó con el respaldo del XV Ayuntamiento de Los Cabos y el apoyo de la iniciativa privada, lo que permitió ofrecer formación gratuita y especializada para fortalecer las habilidades de los cuerpos de emergencia.

El comandante Omar Barreras Núñez informó que durante el congreso se impartieron seis cursos de nivel profesional, entre ellos:

Operaciones Básicas contra Incendios Estructurales

Extracción Vehicular

Investigación de Incendios

Sistema de Comando de Incidentes (SCI)

Brigadas contra Incendios

Atención a Pacientes Prensados y Quemados

Barreras Núñez destacó que este tipo de capacitación suele tener un costo superior a los 2 mil dólares, pero gracias al apoyo institucional y empresarial fue posible ofrecerla sin costo a las y los participantes.

Lee más: Refuerzan vigilancia en Cabo San Lucas por las fiestas tradicionales

Asimismo, agradeció a las dependencias municipales y patrocinadores que hicieron posible el congreso, subrayando que el entrenamiento constante es fundamental para brindar un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía.

Finalmente, anunció que, como resultado del evento, quedó lista la primera etapa del campo de entrenamiento de bomberos en San José del Cabo, espacio que se utilizará tanto para la formación operativa como para la capacitación preventiva de la comunidad.