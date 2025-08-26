Capacitan en inglés a policías y personal operativo para atender a turistas en Los Cabos

Con el objetivo de mejorar la atención a turistas internacionales y reforzar la calidad del servicio en puntos estratégicos del destino, la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (ASUDESTICO) inició un curso de inglés básico dirigido a policías turísticos, elementos de la Marina y personal operativo en carreteras de Los Cabos.

El programa cuenta actualmente con 20 participantes y tiene como finalidad proporcionar herramientas lingüísticas prácticas para facilitar la comunicación con visitantes extranjeros, especialmente durante las temporadas de alta afluencia turística.

De acuerdo con Javier Olivares, presidente de ASUDESTICO, este tipo de capacitaciones responden a la necesidad de fortalecer la experiencia del turista y garantizar un trato más cercano, accesible y eficiente desde la primera línea de contacto.

“Se trata de un curso de capacitación a la policía turística, la Marina y los elementos que transitan en la carretera. Esta capacitación consiste en un curso de inglés básico, con la participación de 20 elementos. El curso termina a final de mes”, detalló Olivares.

La iniciativa se suma a otros esfuerzos de profesionalización impulsados por ASUDESTICO para posicionar a Los Cabos como un destino turístico seguro, competitivo y preparado para atender al turismo internacional. Además, se contempla la posibilidad de ampliar la convocatoria en futuras ediciones, con la finalidad de incluir a más servidores públicos que desempeñan funciones clave en la atención al visitante.

