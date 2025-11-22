Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 22 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Capacitan en primeros auxilios a personal de Gestión y Normatividad Ambiental

La Dirección Municipal de Protección Civil brindó capacitación en primeros auxilios al personal ambiental, reforzando la seguridad en labores operativas y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Daniela Lara
22 noviembre, 2025
IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Para fortalecer la respuesta ante situaciones de riesgo durante actividades en campo, la Dirección Municipal de Protección Civil impartió una capacitación en primeros auxilios al personal de la Dirección Municipal de Gestión y Normatividad Ambiental.

El objetivo fue dotar al equipo operativo de herramientas básicas para una atención rápida y adecuada durante una emergencia. Durante la sesión se abordaron temas como evaluación de la escena, activación de servicios de emergencia y aplicación de protocolos de actuación, siempre bajo la premisa de salvaguardar la integridad del personal ambiental.

La capacitación también profundizó en la diferencia entre una urgencia y una emergencia, con el fin de que las y los servidores públicos identifiquen cuándo una situación puede esperar sin riesgo vital y cuándo representa una amenaza inmediata para la vida. Este enfoque busca mejorar las intervenciones preventivas hasta la llegada de especialistas.

Estas acciones reflejan el compromiso del H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, para fortalecer las capacidades institucionales y asegurar que el servicio público opere con responsabilidad, preparación y cercanía ciudadana. Con ello se refuerza la importancia de contar con conocimientos de primeros auxilios en labores de supervisión ambiental.

