Proponen capacitar en primeros auxilios a equipos deportivos en BCS por falta de personal

En un esfuerzo por reforzar la protección de los deportistas, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte del estado, con el fin de que los equipos que compitan en torneos estatales y municipales cuenten con miembros formados en primeros auxilios básicos.

La propuesta fue gestada luego de mesas de trabajo con el presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Cronistas Deportivos (ASUCRODE), Javier Pérez, donde se detectó la carencia de personal capacitado para intervenir en emergencias durante partidos y entrenamientos.

Karina Olivas advirtió que no resulta viable —por cuestiones logísticas y presupuestales— contar con ambulancias en todos los eventos deportivos locales, lo que deja a atletas vulnerables ante lesiones o incidentes sin atención oportuna.La solución que plantea es que los propios equipos actúen como “primeros respondedores”.

Para asegurar la efectividad, la diputada Karina Olivas propone que la capacitación sea avalada por instituciones como Protección Civil municipal, la Cruz Roja Mexicana u otras autorizadas. Además, la Dirección municipal del deporte, en conjunto con Protección Civil, verificaría que los equipos cumplan este requisito antes de inscribirlos en competencias.

La iniciativa contempla la creación de un Artículo 53 BIS en la Ley de Cultura Física y Deporte, que formalice esta obligación. En caso de incumplimiento, los equipos podrían ser rechazados para participar en torneos oficiales.

