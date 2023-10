Tochi Cruz, capitán de Los Cabos United, responde a los detractores que lo criticaron por su penal fallido

Jorge Cruz, zaguero central de Los Cabos United, fue víctima de mensajes de odio durante la jornada 9 de la Liga Premier cuando, en su oportunidad de marcar desde la pena máxima, su cobro no fue efectivo y la pelota no entró como se tenía anticipado. A pesar de que el futbolista llevaba 2 penales anotados en partidos anteriores, las personas no se hicieron esperar para criticarlo y esto es lo que él les responde.

“Es parte de… no cualquiera se para a cobrar un penal y menos en una instancia complicada. Se necesita valor, por no decir otra cosa, así que nada, es parte de, es parte del fútbol y le da sabor así que yo estoy feliz, tranquilo y estoy contento porque la gente que me quiere, que está en casa, que me está viendo, sabe lo mucho que trabajo para no fallar, pero como te digo, es parte del fútbol y la verdad me da igual lo que hable la gente, quien sea, me da igual”.