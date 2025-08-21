Delincuentes captados en video: robos en comercios de CSL preocupan a la comunidad

La incidencia de robos en Los Cabos mantiene una tendencia al alza. Los recientes asaltos en Cabo San Lucas, difundidos en redes sociales, reflejan la preocupación de la ciudadanía.

El primer caso ocurrió en un comercio de la colonia Los Cangrejos. Un sujeto encapuchado despojó a la cajera del dinero de las ventas del día.

Horas más tarde, una cámara de seguridad captó a otro individuo. Este hurtó el bote de propinas de una pollería en la colonia Caribe, aprovechando el descuido de la empleada que limpiaba el área de mostrador.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2024 se abrieron 1,495 carpetas de investigación por robo en sus distintas modalidades. En el mismo periodo de 2025 sumaron 1,572, lo que representa un incremento del 5.1%.

En contraste, el delito de robo a negocios presentó una ligera baja. Pasó de 146 denuncias en 2024 a 106 en 2025 en el mismo lapso.

La Dirección de Seguridad Pública municipal informó que los operativos se concentran en las zonas consideradas focos rojos. El objetivo es inhibir la incidencia delictiva y detener a personas relacionadas con estos hechos.

