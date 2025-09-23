Captan a policías retirando cámaras de videovigilancia en colonia La Posada, La Paz

En la ciudad de La Paz, un hecho ha levantado polémica y preocupación. A través de un video difundido en redes sociales se observa a elementos de la Policía Municipal retirando una cámara de videovigilancia instalada al exterior de un domicilio particular en la colonia La Posada.

De acuerdo con las imágenes, al menos tres policías y un elemento del Ejército, con los rostros cubiertos, participaron en la acción. En la grabación también aparece una patrulla con las torretas encendidas y una grúa de la Dirección de Seguridad Pública.

Lo que más ha generado inquietud es que, presuntamente, los oficiales no presentaron orden judicial ni mostraron el consentimiento del propietario para llevar a cabo el retiro de la cámara.

Las cámaras de videovigilancia son vistas por la ciudadanía como una herramienta preventiva contra robos e incidentes de inseguridad. Por ello, este presunto “robo” por parte de las autoridades locales ha despertado debate en torno a la legalidad y justificación de sus acciones.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial sobre este hecho. Sin embargo, los vecinos temen que se repitan incidentes similares en otros puntos de la ciudad.

