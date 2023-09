Video: Captan arcoíris en NY tras 22 años del atentado a las Torres Gemelas

Este 11 de septiembre la ciudad de Nueva York fue testigo de un fenómeno natural mientras el mundo recordaba los trágicos eventos ocurridos exactamente hace 22 años, cuando el grupo terrorista Al-Qaeda llevó a cabo los atentados contra el World Trade Center en 2001.

GALERÍA: 11 de septiembre, a 22 años del atentado contra las Torres Gemelas

Dos arcoíris iluminaron el cielo neoyorquino, creando una visión impresionante que contrastaba con las nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad, este fenómeno meteorológico fue capturado en un video compartido por Fox News, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Stunning full rainbow lights up New York City’s skyline on day of 9/11 remembrance. pic.twitter.com/qE1C3Yp8u1

— Fox News (@FoxNews) September 11, 2023