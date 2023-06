Video: Captan a presunto extraterrestre en Las Vegas; tiene cola y es muy alto

Insólito episodio el que sucedió hace algunos días en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde presuntamente un OVNI (Objeto Volador No Identificado) habría caído en el patio trasero de una familia con todo un ser alienígena.

El episodio aterrorizó a los integrantes de dicha familia y llamaron al número de emergencia 911 para reportar el hallazgo, ocurrido el 1 de mayo del 2023. Al llegar elementos policiacos al lugar, no lograron encontrar nada sobre los objetos extraterrestres que fueron reportados.

°Esta noticia te puede interesar, da clic

No obstante, posterior a que la policía tachó al incidente como “sin base”, la familia de Las Vegas empezó a indagar más sobre el suceso y fue qué, al ver las cámaras de seguridad de su vivienda, afirmaron haber captado a un supuesto alienígena que se transportaba en el OVNI.

El video, difundido en redes sociales, pero del cual no se ha confirmado su veracidad, se aprecia a un ser humanoide pero más alto, encorvado y con comportamiento poco usual. Incluso, pareciera que tenía cola.

En las imágenes que verás a continuación, el presunto extraterrestre se mueve desconcertado y se inclina pareciendo que busca algo, además se asegura que no lleva prendas de vestir.

💥

Watch!

Actual Alien Footage from the Las Vegas UFO Landing….

On Duty Area Las Vegas Police Captured Clear Dash Footage of the Flying UFO Aircraft on their Patrol Car Minutes Before

The Same Officers Also Responded to Scene Where this Gentleman Recorded this Footage🤷🤷‍♂️🤷 pic.twitter.com/fwUjbJa26T

— HERCULES (@77HERCULES77) June 10, 2023