Capturan en Culiacán a cabecilla de “Los Mayos”; era jefe de plaza en El Dorado

Un fuerte operativo desplegado por fuerzas federales resultó en la captura de un presunto cabecilla criminal vinculado a la facción de Los Mayos, quien se desempeñaba como jefe de plaza en la sindicatura de El Dorado, en Culiacán, Sinaloa. La detención se realizó durante las primeras horas de este jueves 29 de enero, tras una serie de patrullajes inteligentes coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

Fueron detenidos Israel “N” y Alexis “N”, el primero, encargado de la producción y elaboración de drogas sintéticas, en el cártel de Los Mayos, que opera en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, el detenido es señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región sur de la capital sinaloense. Esta captura representa un golpe operativo a la estructura logística de Los Mayos, particularmente en el control de rutas y actividades ilícitas en la zona costera y agrícola de El Dorado, un punto geográfico estratégico para el trasiego de sustancias.

El aseguramiento se llevó a cabo sin que se reportaran enfrentamientos de gran magnitud, gracias al factor sorpresa empleado por las corporaciones de Seguridad. Tras su detención, el sospechoso fue trasladado bajo un estricto dispositivo de vigilancia a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica e iniciar los procesos correspondientes por delitos del orden federal.

Contexto de la disputa interna y antecedentes en Sinaloa

La detención de este líder de Los Mayos ocurre en un contexto de alta tensión en el estado de Sinaloa, donde las disputas internas por el control de territorios han mantenido a las corporaciones policiacas en alerta máxima. El Dorado ha sido históricamente un bastión en disputa, y esta captura se suma a una serie de detenciones previas que buscan desarticular las redes de mando medio que operan fuera de la zona urbana de Culiacán.

Es importante destacar que el fortalecimiento de la vigilancia por parte de las fuerzas federales ha sido una constante tras los eventos de inestabilidad reportados en meses previos. Los antecedentes indican que la fragmentación de los liderazgos en facciones como la de Los Mayos suele derivar en reacomodos internos, por lo que la zona permanece bajo vigilancia aérea y terrestre por parte de la SEDENA para prevenir cualquier reacción violenta del grupo criminal.

La presencia de elementos de seguridad en la periferia de Culiacán continuará reforzada durante las próximas horas como medida de prevención.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/