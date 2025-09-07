Capturan a 14 implicados en millonario robo de combustible en Tamaulipas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció este domingo en conferencia de prensa la detención de 14 personas vinculadas con una red de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos en Tamaulipas.

La operación se desprende del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, realizado en marzo. Dicho golpe se considera uno de los más importantes contra este delito en el país.

Organización criminal con apoyo interno

García Harfuch explicó que la investigación reveló una organización que usaba documentación falsa para traficar combustible. Además, en la red participaban empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

Quiénes son los detenidos

Entre los capturados se encuentran:

Tres empresarios.

Seis marinos (cinco en activo y uno en retiro).

Cinco funcionarios de aduanas.

Por otra parte, algunos eran directivos de compañías utilizadas para almacenar y distribuir combustible ilícito. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público federal y enfrentarán cargos que van más allá del huachicol fiscal.

Operativo regional

La investigación contó con apoyo de la FGR, la Semar y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De esta manera, la UIF pudo detectar depósitos en efectivo, compra de bienes de lujo y contratación de seguros como parte del esquema de enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, las detenciones ocurrieron en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México, dentro de una estrategia regional para frenar este ilícito que provoca pérdidas millonarias al Estado.