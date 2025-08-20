Capturan a 13 implicados en asesinato de los asesores de Clara Brugada, alcaldesa de la CDMX

Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada en el marco de un operativo conjunto de autoridades locales y federales, además de militares.

Tras el doble homicidio, las autoridades aseguraron que se trató de “un ataque directo y con un grado importante de planeación, y quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa”.

El gobierno de Estados Unidos manifestó que este crimen demostraría el vasto poder del narcotráfico en México.

En junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública federal y entonces jefe de la policía capitalina, resultó herido en un inédito ataque ejecutado por unos 30 sicarios del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.