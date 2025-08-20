Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 20 de Agosto, 2025
HomeSeguridadCapturan a 13 implicados en asesinato de los asesores de Clara Brugada, alcaldesa de la CDMX
Seguridad

Capturan a 13 implicados en asesinato de los asesores de Clara Brugada, alcaldesa de la CDMX

La alcaldesa de la Ciudad de México informó hoy que se ha capturado a 13 personas que estuvieron implicadas en el asesinato de sus asesores Ximena Guzmán y José Muñoz
AGENCIA AFP
20 agosto, 2025
0
40
Asesores de Clara Brugada

Un total de 13 personas fueron detenidas este miércoles por su presunta participación en el asesinato de dos cercanos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido hace tres meses, anunció la funcionaria.

Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Clara Brugada, fueron atacados a balazos, a plena luz del día, el pasado 20 de mayo en una avenida del sur de la Ciudad de México.Sin aludir a los móviles del crimen, la alcaldesa Clara Brugada dijo en rueda de prensa que entre los 13 detenidos hay “tres personas que participaron directamente (…) y otras relacionadas con la preparación logística” del atentado.

Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada en el marco de un operativo conjunto de autoridades locales y federales, además de militares.

Tras el doble homicidio, las autoridades aseguraron que se trató de “un ataque directo y con un grado importante de planeación, y quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa”.

El gobierno de Estados Unidos manifestó que este crimen demostraría el vasto poder del narcotráfico en México.

En junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública federal y entonces jefe de la policía capitalina, resultó herido en un inédito ataque ejecutado por unos 30 sicarios del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCDMXHomicidio
Articulo anterior

¡Confirmado! ROG Xbox Ally llega en octubre; conoce todos los detalles

Siguiente articulo

Gobernador de BCS admite crisis de violencia en Comondú y pedirá apoyo ...