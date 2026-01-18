Capturan en aeropuerto de Hermosillo a presunto asesino de director policiaco de San José del Cabo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó la detención de José Ahuítzotl “N”, presunto homicida de Ángeles Ojeda de Jesús, quien se desempeñaba como Director de Administración de Seguridad Pública Municipal de San José del Cabo, Baja California Sur.

La detención se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, en Sonora, cuando el sospechoso pretendía abordar un vuelo. Alejandro “N”, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado con ventaja, derivado de los hechos violentos ocurridos en el municipio cabeño.

El operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Tras confirmarse la identidad del presunto asesino, los agentes procedieron a su arresto inmediato siguiendo los protocolos de derechos humanos. Se presume que el imputado habría participado directamente en el atentado que le costó la vida al mando policial en meses pasados, un caso que conmocionó a la comunidad de Los Cabos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el presunto asesino fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia Baja California Sur para ser puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere. Las investigaciones señalan que, tras el homicidio del jefe policiaco, el ahora detenido habría intentado ocultarse en diversas entidades del norte del país para evadir la acción de la justicia, hasta ser detectado por los sistemas de vigilancia aeroportuaria.

Antecedentes del crimen contra el mando de San José del Cabo

El homicidio del jefe policiaco ocurrió el pasado 7 de septiembre, de acuerdo con el reporte oficial, el ataque armado ocurrió alrededor de las 9:58 horas, en un domicilio ubicado en las calles Q y F de la colonia Villa Bonita, en San José del Cabo. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima, un hombre de 39 años originario de La Paz, ya no presentaba signos vitales.

La captura de este presunto asesino representa un avance significativo en el esclarecimiento del caso. La PGJE informó que continuarán las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas en la autoría intelectual o material del crimen. En San José del Cabo, el sector empresarial y la sociedad civil han exigido de manera reiterada que se aplique todo el peso de la ley para garantizar la paz en el destino turístico más importante del estado.

