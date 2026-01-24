Capturan en el estado de Morelos a presunto homicida de familia en Michoacán

Este sábado se cumplimentó la detención en el estado de Morelos de Alfredo N, identificado como el presunto homicida de los tres integrantes de una familia asesinada en el estado de Michoacán. Mediante un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron ubicar al sospechoso, quien presuntamente habría cometido el homicidio en la ciudad de Morelia para después huir de la justicia.

Las víctimas de este crimen fueron identificadas plenamente como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años, quienes laboraban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Tras ser reportados como desaparecidos a mediados de enero en Morelia, sus restos fueron localizados días después en un tramo de la autopista México-Guadalajara, específicamente en la zona del municipio de Zinapécuaro. Este hallazgo movilizó a las autoridades de Michoacán para dar con el paradero de Alfredo N.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que la captura fue el resultado directo de trabajos de inteligencia, análisis criminal y una estrecha coordinación interinstitucional. Tras la comisión del delito, el imputado se trasladó a Morelos con el objetivo de evadir su responsabilidad legal, sin embargo, el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) permitió su aseguramiento y puesta a disposición ministerial.

El caso inició el pasado 15 de enero, cuando se presentó la denuncia por la desaparición de Víctor Manuel “N”, su esposa Anayeli “N” y la hija de 12 años. Los tres fueron vistos por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta de la capital de Michoacán. A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) activó los protocolos de búsqueda inmediata, logrando confirmar el 22 de enero que los cuerpos hallados en la autopista México-Guadalajara correspondían a los desaparecidos.

La investigación determinó que el presunto homicida, identificado como Alfredo N, de 47 años de edad, abandonó la entidad tras el acto violento. No obstante, las diligencias operativas y científicas de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) permitieron rastrear su ubicación exacta en el estado de Morelos, donde finalmente fue aprehendido este fin de semana. El homicidio de los tres miembros de la familia ha causado gran conmoción en la sociedad civil de Morelia.

Hay antecedentes del homicidio y el operativo en Michoacán

Actualmente, Alfredo N se encuentra bajo custodia de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las corporaciones locales de Michoacán reiteraron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los detalles precisos del crimen y garantizar que la familia asesinada reciba justicia plena conforme a lo establecido en la ley.

