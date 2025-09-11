Capturan a italiano buscado por la Interpol en la CDMX

Un operativo conjunto de fuerzas federales logró la detención de Daniele N, quien era buscado por Interpol desde 2012 por delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes. La captura se llevó a cabo en la Ciudad de México (CDMX), dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, tras labores de inteligencia coordinadas entre autoridades nacionales e internacionales.

De acuerdo con la información oficial, el hombre de 41 años es señalado como presunto integrante del grupo mafioso Clan Pillera – Puntinale, una organización delictiva con operaciones en Europa. Su localización fue posible gracias al intercambio de datos con agencias de seguridad internacionales.

Las autoridades confirmaron que Interpol había emitido una ficha roja de búsqueda para la detención del sospechoso, quien era requerido por el sistema judicial de Italia. Una vez ubicado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) desplegaron un dispositivo especial para su captura.

Los agentes identificaron al individuo durante recorridos de reconocimiento en la zona, verificaron sus datos y procedieron a su aseguramiento. Posteriormente, se le leyeron sus derechos y fue trasladado a instalaciones del INM, donde permanece bajo resguardo.