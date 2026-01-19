Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 19 de Enero, 2026
HomeSeguridadCapturan a Iván Valerio “N”, líder de célula relacionada con los Beltrán Leyva
Seguridad

Capturan a Iván Valerio “N”, líder de célula relacionada con los Beltrán Leyva

Capturan en Badiraguato a líder de una célula criminal y a siete presuntos integrantes; aseguran armas y un centro de producción de drogas sintéticas
19 enero, 2026
0
20
Detención de Iván Valerio “N”, líder ligado a los Beltrán Leyva

IMG: Especial

Autoridades del Gabinete de Seguridad federal informaron este lunes 19 de enero sobre la detención de Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada a la organización criminal de los Beltrán Leyva, tras un operativo desplegado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de investigación en una brecha de la comunidad El Rincón de los Monzón, cuando ubicaron a un grupo de hombres armados. Al notar la presencia de las fuerzas federales, los sospechosos realizaron disparos, por lo que los uniformados repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

Tras estos hechos fue detenido Iván Valerio “N”, junto con siete hombres más presuntamente integrantes de la misma célula delictiva. En el sitio se aseguraron armas largas y cortas, vehículos, cargadores, cartuchos útiles y dosis de droga.

Durante el operativo también fue localizado y asegurado un centro de producción de drogas sintéticas, el cual, según las autoridades, era operado por este grupo criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica.

Las instituciones federales reiteraron que continuarán los operativos coordinados para detener a generadores de violencia, bajo protocolos de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasNarcotráfico
Articulo anterior

Carnaval La Paz 2026: abren más de 300 espacios comerciales y refuerzan ...

Siguiente articulo

Últimos 5 días para inscribirse a la carrera con causa CPS Media ...