Capturan a Iván Valerio “N”, líder de célula relacionada con los Beltrán Leyva

Autoridades del Gabinete de Seguridad federal informaron este lunes 19 de enero sobre la detención de Iván Valerio “N”, alias “Mantecas”, identificado como jefe de una facción vinculada a la organización criminal de los Beltrán Leyva, tras un operativo desplegado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes realizaban labores de investigación en una brecha de la comunidad El Rincón de los Monzón, cuando ubicaron a un grupo de hombres armados. Al notar la presencia de las fuerzas federales, los sospechosos realizaron disparos, por lo que los uniformados repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

Tras estos hechos fue detenido Iván Valerio “N”, junto con siete hombres más presuntamente integrantes de la misma célula delictiva. En el sitio se aseguraron armas largas y cortas, vehículos, cargadores, cartuchos útiles y dosis de droga.

Durante el operativo también fue localizado y asegurado un centro de producción de drogas sintéticas, el cual, según las autoridades, era operado por este grupo criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica.

Las instituciones federales reiteraron que continuarán los operativos coordinados para detener a generadores de violencia, bajo protocolos de legalidad y respeto a los derechos humanos.

