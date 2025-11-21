Capturan al L-12 en Sinaloa, presunto generador de violencia en Tijuana

Las autoridades federales confirmaron la detención en Sinaloa de José Socorro “N”, alias L-12, identificado como presunto generador de violencia con operaciones atribuidas a la ciudad de Tijuana, Baja California.

La captura fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien señaló que el operativo forma parte de las estrategias permanentes del Gobierno de México contra grupos delictivos.

El funcionario informó que, en dos acciones distintas realizadas en territorio sinaloense, fuerzas federales y corporaciones estatales lograron detener a individuos vinculados con hechos violentos que afectan tanto a Tijuana como a diversas regiones de Sinaloa. Explicó que estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto para impedir que organizaciones criminales continúen dañando la seguridad de las comunidades.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Semar, la SSPC y la FGEBC aseguraron a José Socorro “N”, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio y mantiene vínculos con actividades delictivas atribuidas a la frontera norte. Las corporaciones destacaron que el detenido era considerado un objetivo prioritario.

En una operación paralela, autoridades de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República capturaron a 14 personas en Navolato. También aseguraron 13 armas largas y una ametralladora, lo que, según el informe oficial, evitó su posible uso contra la población y las fuerzas de seguridad.