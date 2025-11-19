Capturan a ‘El Licenciado’: Autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Omar García Harfuch reveló durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad este 19 de noviembre que Jorge Armando N, alias ‘El Licenciado‘, detenido como autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, dirige una célula aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación y coordinó el atentado del 1 de noviembre en un festival en Uruapan mediante un grupo de mensajería que expone órdenes explícitas de vigilancia y ejecución.

Investigadores federales y estatales analizaron evidencias que confirman el liderazgo de Jorge Armando “N” en la planificación. Él exigía disparar al funcionario sin importar si estaba acompañado.

Sus cómplices, identificados como Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, identificados como colaboradores directos, aparecieron sin vida el 10 de noviembre en una carretera. Sus muertes aparentemente buscarían entorpecer las indagatorias en curso.

LEE MÁS: Detienen a 54 presuntos integrantes del CJNG en operativos realizados en Colima

¿Qué revelan las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo?

Análisis de celulares recuperados el 11 de noviembre destaparon un chat grupal delictivo. Ramiro integraba el grupo y recibía indicaciones de ‘El Licenciado‘ para orquestar el crimen. Los mensajes detallaban seguimiento a la ruta y horarios del alcalde. Ramiro enviaba videos del sitio a las 18:06 horas para ubicar a la víctima.

A las 19:45, integrantes confirmaban la presencia de Manzo en el evento vía redes sociales. Ramiro actualizaba el estatus en vivo durante el festival. Posterior al ataque a las 20:00, Ramiro reportaba la neutralización del tirador Víctor Manuel “N”. Este compartió una foto del caos inmediato en el jardín.

‘El Licenciado‘ presionaba para ultimar al alcalde en cualquier escenario. Advertía a los miembros sobre la necesidad de ocultarse tras el hecho. Además, las conversaciones exponen rutas de escape predefinidas por el grupo. Ramiro fungía como instructor, enseñando manejo de armas y aplicando castigos físicos por fallos.