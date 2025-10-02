Capturan a El Moto Ratón en Comondú durante operativo de la Mesa Estatal de Seguridad

La Mesa Estatal de Seguridad informó que la noche del miércoles, en dos acciones operativas coordinadas, se logró la captura de cinco personas, entre ellas Luis Alberto “N”, alias El Moto Ratón, considerado uno de los objetivos prioritarios en Baja California Sur, presuntamente relacionado con hechos violentos en Comondú y Loreto.

El despliegue estuvo a cargo de elementos de Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Durante el operativo se aseguró lo siguiente:

8 armas largas y 1 corta

70 cargadores

14 radios

4 granadas de humo y 1 de fragmentación

Bolsas con presunta droga cristal y marihuana

9 chalecos tácticos, 2 placas balísticas y 5 fornituras

Más tarde, en otra acción en la zona centro de Ciudad Constitución, se decomisaron:

2 armas largas

10 cargadores calibre 7.62×39 mm

3 bolsas con presunto cristal y una con diversas dosis

Los detenidos y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Finalmente, la Mesa Estatal de Seguridad reiteró que continuará con operativos permanentes en Baja California Sur contra generadores de violencia e invitó a la población a denunciar al 089 de manera anónima.