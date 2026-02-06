Capturan a presunto responsable de robo con violencia en papelería de La Ballena

Elementos de Seguridad Pública de Los Cabos detuvieron a un hombre señalado por su presunta participación en un robo a negocio con violencia ocurrido en la colonia La Ballena, en San José del Cabo, informó el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo difundido por el funcionario, la captura se realizó durante recorridos de vigilancia reforzados en la zona como parte de la estrategia operativa de la corporación municipal. La persona detenida, identificada como Axel “N”, fue asegurada la noche del jueves 5 de febrero y, según autoridades, presenta rasgos físicos y media filiación relacionados con el asalto registrado ese mismo día en una papelería de dicha colonia.

Rentería Santana señaló que la intervención policial se efectuó conforme a protocolos legales, con respeto a las garantías individuales y a la presunción de inocencia. Asimismo, destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno a través de la mesa de seguridad y reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar el 911 en caso de emergencias o denuncias.

Sobre el contexto delictivo en el municipio, el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Christopher Jordi López Monge, indicó que los delitos de robo —a casa habitación, transeúnte y negocio— registran una disminución mínima en comparación con el año anterior, aunque continúan siendo una prioridad operativa.

“Tenemos una disminución mínima de robos en relación con el año pasado. Venimos a una reducción mínima, pero se sigue trabajando específicamente en robos a transeúntes y robos a negocios. A inicios de enero y finales de diciembre reforzamos el operativo Guadalupe-Reyes y, en coordinación con la Procuraduría y otras instancias, realizamos detenciones y puestas a disposición de personas vinculadas a carpetas por robo”, explicó.

Las autoridades municipales señalaron que los recorridos de vigilancia, operativos conjuntos y acciones preventivas continuarán como parte de la estrategia de seguridad pública en 2026, con el objetivo de contener la incidencia de robos y fortalecer la respuesta ante hechos delictivos.

