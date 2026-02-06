Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 6 de Febrero, 2026
Capturan en Sonora a “El Nido”, presunto líder ligado al tráfico de drogas sintéticas

La Marina detuvo en Sonora a “El Nido”, objetivo de interés para la DEA y presunto líder de una red de drogas sintéticas. La acción incluyó cateos simultáneos y la captura de otros dos presuntos integrantes.
6 febrero, 2026
Marina detiene a “El Nido”, objetivo de interés para la DEA

IMG: Especial

La Secretaría de Marina detuvo en el norte de Sonora a Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una red dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y considerado un objetivo de interés para la DEA.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, la captura se logró mediante un operativo de inteligencia naval realizado en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad calificó la acción como una intervención de carácter “quirúrgico”.

Según los datos oficiales citados, el detenido sería presunto dirigente de una célula independiente vinculada al Cártel de Sinaloa. La intervención ocurrió en el municipio de Nogales, donde fuerzas federales ejecutaron de forma simultánea tres órdenes de cateo que permitieron concretar su aseguramiento.

En el mismo despliegue también fueron detenidos José Raúl “N”, alias “Santa”, señalado como segundo al mando, y José Román “N”, identificado como operador regional. Autoridades informaron que no hubo aseguramientos adicionales y que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

