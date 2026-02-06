Capturan en Sonora a “El Nido”, presunto líder ligado al tráfico de drogas sintéticas

La Secretaría de Marina detuvo en el norte de Sonora a Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una red dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y considerado un objetivo de interés para la DEA.

De acuerdo con información publicada por Animal Político, la captura se logró mediante un operativo de inteligencia naval realizado en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad calificó la acción como una intervención de carácter “quirúrgico”.

Según los datos oficiales citados, el detenido sería presunto dirigente de una célula independiente vinculada al Cártel de Sinaloa. La intervención ocurrió en el municipio de Nogales, donde fuerzas federales ejecutaron de forma simultánea tres órdenes de cateo que permitieron concretar su aseguramiento.

En el mismo despliegue también fueron detenidos José Raúl “N”, alias “Santa”, señalado como segundo al mando, y José Román “N”, identificado como operador regional. Autoridades informaron que no hubo aseguramientos adicionales y que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/