¿Precio, dónde comprar y cómo usar la nueva Tag IAVE de CAPUFE? Guía paso a paso

¡Atención todos los que viajan en vehículo! El Tag IAVE de CAPUFE se ha convertido en una herramienta indispensable para poderte movilizar por las autopistas de paga en México.

Aquí, desglosaremos todo lo que necesita saber sobre el precio de la Tag IAVE de CAPUFE, dónde comprarla y, lo más importante, cómo usarla para aprovechar al máximo sus beneficios.

Además, también te recordamos que con la llegada de la Tag IAVE de CAPUFE en las casetas de peaje ya no se aceptarán pago en efectivo, por lo que deberás hacer la compra de esta nueva herramienta, la cual tiene un precio de $90.00 (noventa pesos mexicanos, con IVA Incluido) y a la cual le podrás recargar saldo para realizar tus pagos electrónicos.

¿Dónde puedo comprar la tarjeta TAG IAVE?

Si está buscando dónde comprar su Tag IAVE, el proceso es más sencillo de lo que imagina. La adquisición de dispositivos Tag IAVE en formato adherible puede realizarse mediante pago en línea a través del portal de venta: https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/

Métodos de Pago: Actualmente, solo se aceptan pagos con tarjetas bancarias Visa, Mastercard y American Express.

Costo: El costo por Tag es de $90.00 (noventa pesos mexicanos, con IVA Incluido)

IVA Incluido) Puntos de Entrega: Una vez realizada la compra en línea, usted seleccionará una región y un punto de entrega para recolectar sus dispositivos. Las entregas se realizan exclusivamente en Unidades Regionales, Plazas de Cobro y Oficinas Centrales designadas en la sección de Puntos de Entrega.

Disponibilidad: Los dispositivos estarán disponibles en el punto de entrega en 2 días hábiles a partir de su compra, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.

Recolección: Al recoger su Tag, deberá presentar una identificación oficial de la persona registrada en la compra y la orden de compra.

Política de Venta: Es crucial saber que no hay cambios, reposiciones ni devoluciones en la compra de TAG’S IAVE adheribles

Activación y Gestión Integral de su Cuenta IAVE

Una vez que tenga su Tag, el siguiente paso es la gestión de su cuenta IAVE para poder utilizarlo. El portal IAVE CAPUFE está diseñado para que usted mantenga su información al día.

¿Cómo hacer recargas de dinero a la Tag IAVE de CAPUFE?

Para crear una nueva cuenta IAVE, ya sea Prepago o Postpago , debe hacer clic en “Ingresa” o seleccionar “Inicio de Sesión” desde el menú “Servicios” en la pantalla principal del portal. Tras seleccionar el tipo de cliente e ingresar la información solicitada, haga clic en “Crear Cliente(a)”. Recibirá un correo electrónico de confirmación con su información de cuenta.

, debe hacer clic en “Ingresa” o seleccionar “Inicio de Sesión” desde el menú “Servicios” en la pantalla principal del portal. Tras seleccionar el tipo de cliente e ingresar la información solicitada, haga clic en “Crear Cliente(a)”. Recibirá un correo electrónico de confirmación con su información de cuenta. Si necesita recuperar su información de acceso, puede hacerlo ingresando su número de Cliente(a), Cuenta o Dispositivo IAVE y haciendo clic en “Enviar Correo” para recibir sus datos, incluyendo la contraseña.

de acceso, puede hacerlo ingresando su número de Cliente(a), Cuenta o Dispositivo IAVE y haciendo clic en “Enviar Correo” para recibir sus datos, incluyendo la contraseña. En la sección “Gestión de Datos de Cuenta” podrá actualizar su información personal, de contacto y de facturación en cualquier momento. Mantener esta información actualizada es importante para un mejor servicio. La sección de “Datos de Cuenta” requiere comunicación con el Centro de Atención Telefónica IAVE para actualizaciones específicas.

podrá actualizar su en cualquier momento. Mantener esta información actualizada es importante para un mejor servicio. La sección de “Datos de Cuenta” requiere comunicación con el Centro de Atención Telefónica IAVE para actualizaciones específicas. Es posible cambiar su contraseña en la sección de información del propietario.

en la sección de información del propietario. Puede añadir Tag’s a su cuenta (hasta un máximo de 15, según el tipo de cuenta) ingresando los datos solicitados. Para cuentas prepago, solo se puede incorporar un Tag si no se cuenta con uno válido.

(hasta un máximo de 15, según el tipo de cuenta) ingresando los datos solicitados. Para cuentas prepago, solo se puede incorporar un Tag si no se cuenta con uno válido. La sección “Información de Tag’s” le permite consultar y actualizar el estatus de sus Tag’s. Puede gestionar el estatus a “Robado”, “Perdido” o “Dañado”, pero es vital saber que estos Tag’s no podrán ser reactivados.

El portal IAVE CAPUFE ofrece diversas funcionalidades para consultar y gestionar los movimientos y el saldo de su Tag IAVE.

Puede recargar su Tag IAVE Prepago directamente en línea con tarjetas de débito o crédito VISA y MASTERCARD. Tras ingresar los datos y el monto, será redirigido al sistema de cobro del banco. Recibirá correos de confirmación tanto de Multipagos como de IAVE.

directamente en línea con tarjetas de débito o crédito VISA y MASTERCARD. Tras ingresar los datos y el monto, será redirigido al sistema de cobro del banco. Recibirá correos de confirmación tanto de Multipagos como de IAVE. Consulta de Facturación Electrónica : Acceda a esta sección para consultar y descargar sus facturas electrónicas, utilizando criterios como fecha de emisión (hasta 31 días), serie y folio, o periodo decenal.

: Acceda a esta sección para consultar y descargar sus facturas electrónicas, utilizando criterios como fecha de emisión (hasta 31 días), serie y folio, o periodo decenal. Balance de Movimientos : Aquí puede consultar y descargar sus movimientos, incluyendo cargos por peaje, recargas electrónicas, transferencias de saldo, y movimientos de fondos de garantía. La consulta puede realizarse por un rango de fechas de hasta 31 días naturales. Esta función aplica a cuentas Postpago Visa/Mastercard y Prepago.

: Aquí puede consultar y descargar sus movimientos, incluyendo cargos por peaje, recargas electrónicas, transferencias de saldo, y movimientos de fondos de garantía. La consulta puede realizarse por un rango de fechas de hasta 31 días naturales. Esta función aplica a cuentas Postpago Visa/Mastercard y Prepago. Transferencia de Saldo : Permite transferir saldo prepago entre dispositivos de la misma cuenta (Transferencia Local) o a Tags de cuentas distintas (Transferencia a Cuenta Externa), sujetas a las “Condiciones de uso”.

: Permite transferir saldo prepago entre dispositivos de la misma cuenta (Transferencia Local) o a Tags de cuentas distintas (Transferencia a Cuenta Externa), sujetas a las “Condiciones de uso”. Cruces IAVE : Consulte y descargue el detalle de sus tránsitos, incluyendo importes, plazas y facturación, con opciones de búsqueda por fecha de cruce, serie y folio, o fecha de cobro (rango de 31 días).

: Consulte y descargue el detalle de sus tránsitos, incluyendo importes, plazas y facturación, con opciones de búsqueda por fecha de cruce, serie y folio, o fecha de cobro (rango de 31 días). Ajustes Tarifarios : Esta sección le permite consultar cruces a los que se les haya aplicado un ajuste tarifario, con criterios de búsqueda similares a los cruces.

: Esta sección le permite consultar cruces a los que se les haya aplicado un ajuste tarifario, con criterios de búsqueda similares a los cruces. Si su cuenta es de tipo Postpago y necesita actualizar su información bancaria, el portal le permite solicitar un código de acceso a su correo electrónico para realizar esta gestión de forma segura.

Pide ayuda a CAPUFE

En caso de dudas, aclaraciones o cualquier necesidad de ayuda relacionada con su Tag IAVE o el portal, CAPUFE pone a su disposición canales de comunicación directa.

Puede comunicarse al Centro de Atención Telefónica IAVE a los números: 777-329-21-19 y 800-710-42-83

El horario de atención de CAPUFE es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. para dudas generales y atención al cliente. La guía del portal también menciona un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.. Adicionalmente, puede contactar vía correo electrónico a iave@capufe.gob.mx.