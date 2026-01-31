Carambola paraliza la carretera Querétaro-San Luis Potosí

Una Carambola registrada en la carretera federal 57, en Querétaro, provocó el cierre total de la vialidad con dirección a San Luis Potosí por más de dos horas. La carambola involucró a varios vehículos y derivó en un incendio, lo que obligó a suspender la circulación mientras se realizaban labores de emergencia.

El accidente fue reportado alrededor de las 18:00 horas y, de acuerdo con información preliminar, se vieron implicados al menos 11 vehículos, entre ellos un tractocamión, un tráiler cargado con tubos de acero y automóviles particulares. El choque múltiple ocasionó el incendio de algunas unidades, complicando los trabajos para restablecer el tránsito.

Autoridades informaron en tercera persona que, pese a lo aparatoso del percance, se reportaron 21 lesionados, varios con golpes leves, sin que se registraran heridos de gravedad ni sin víctimas mortales. Personal médico brindó atención en el lugar para descartar riesgos mayores.

El percance ocurrió debajo de un puente, situación que agravó las afectaciones a la circulación. Aunque existen rutas alternas, el tránsito avanzó de manera intermitente debido a las maniobras de retiro de los vehículos siniestrados y al control del incendio.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Querétaro acudieron al sitio para sofocar las llamas, mitigar riesgos y asegurar la zona. Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para extremar precauciones, reducir la velocidad y permitir el paso de los cuerpos de emergencia mientras continúan las labores tras la carambola.

