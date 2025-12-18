Caravana de paisanos en la frontera suma 5 mil autos y sigue creciendo

La caravana de paisanos que se dirige hacia México a través de la frontera ha alcanzado ya los 5 mil vehículos, cifra que continúa en crecimiento conforme más connacionales se suman al trayecto.

De acuerdo con reportes, la larga fila de autos se extiende por varios kilómetros, generando congestionamiento vial y tiempos de espera prolongados en los cruces fronterizos. Autoridades han implementado operativos de tránsito y seguridad para agilizar el paso y garantizar la integridad de los viajeros.

Los paisanos, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, participan en esta caravana como una forma de viaje organizado, especialmente durante temporadas de retorno y vacaciones, buscando seguridad en su recorrido hacia distintos estados del país.

El aumento constante de vehículos ha provocado llamados a los conductores para extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantenerse informados sobre las condiciones del cruce. Se espera que el número de autos continúe incrementándose en las próximas horas.